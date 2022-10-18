"Еще один тип террористических атак РФ": Зеленский рассказал о масштабах разрушений электростанций за неделю

Зеленский подчеркнул, что для диалога с режимом Путина не осталось места.

Войска РФ в последние недели почти ежедневно атакуют энергетику и критическую инфраструктуру Украины, в результате чего с 10 октября оккупантами разрушены 30% украинских электростанций.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Твиттере.

Зеленский отметил, что последние удары РФ привели к массовым отключениям света по всей стране. Глава государства подчеркнул, что такие действия армии РФ делают невозможными переговоры с диктатором Кремля Путиным. Как сказал Зеленский, для диалога "с режимом Путина не осталось места".

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"Еще один тип российских террористических атак: ориентированные на украинскую энергетику и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране. Для переговоров с режимом Путина не осталось места", — написал президент.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается запугать украинцев, оставить без света и тепла. Такие действия Кремля – это агония, такая же, какую мир уже наблюдал 78 лет назад.

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко предупредил, что в Украине "в ближайшем будущем будут тяжелые времена", а из-за ударов РФ по критической и энергетической инфраструктуре — возможны веерные отключения.

Массированный ракетный удар по Украине

Заметим, что утром 18 октября войска РФ продолжили кошмарить украинцев – враг атаковал дронами и ракетами ряд крупных городов Украины, в частности, Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог.

В ряде городов есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов есть перебои с водой и светом.

Что известно о ракетных ударах и их последствиях – в материале ТСН.ua.

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