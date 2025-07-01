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Еще один удар по российской авиации: в РФ разбился истребитель Су-27
В Нижегородской области РФ потерпел крушение еще один истребитель Су-27. Инцидент произошел возле населенного пункта Велетьма.
В Нижегородской области РФ потерпел крушение очередной истребитель Су-27.
Как сообщают российские пропагандистские медиа, инцидент произошел вблизи населенного пункта Велетьма.
По предварительной информации, экипаж самолета успел катапультироваться. Обстоятельства аварии, а также информация о возможных повреждениях на земле уточняются.
Причины падения истребителя пока не разглашаются. Это уже не первый подобный случай на территории РФ за последние месяцы.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины уничтожила российские бомбардировщики Су-34 на аэродроме Мариновка в Волгоградской области.