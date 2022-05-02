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Еще один вид помощи назначен внутренне перемещенным лицам: что могут получить украинцы

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Еще один вид помощи назначен внутренне перемещенным лицам: что могут получить украинцы

Еще один вид помощи был назначен внутренне перемещенным лицам / pixabay.com

Внутренне перемещенные лица могут получить от Красного Креста еще один вид помощи. Более подробную информацию об этом читайте в материале ТСН.ua.

Речь идет о тех украинцах, которые переехали из регионов, где ведутся активные боевые действия, и временно поселились в Киеве. Дополнительная помощь Общества Красного Креста в размере до 4 500 гривен. Об этом сообщила глава Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяна Гоенко.

Однако эти средства можно получить не в виде наличности или пересчета на банковскую карту. Первый этап помощи предполагает раздачу сертификатов на покупки любой продукции в сети "Сильпо". И их будут получать только самые уязвимые категории населения, а именно:

  • семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью I группы;
  • семьи, в которых воспитывается трое и более детей (до 16 лет);
  • семьи, в которых есть хотя бы один ребенок-сирота (до 16 лет).

Кто и какую сумму получит

Сумма пособия также будет неодинакоойа. Так, лица с инвалидностью I группы смогут получить три сертификата на покупки в "Сильпо" на сумму 500 гривен (т.е. всего 1 500 гривен). А другим категориям будет доступно 9 сертификатов по 500 гривен (т.е. 4 500 гривен).

Также стоит обратить внимание, что ваучер будет действовать следующим образом: если человек купил продуктов на сумму 510 гривен, ему придется доплатить 10 гривен. А если купить на сумму менее 500 гривен, сдачи не дадут.

Как и где получать сертификаты

Все внутренне перемещенные лица, зарегистрированные на правом берегу Киева, смогут получить ваучеры каждую среду и пятницу. Придти нужно по адресу ул. Владимирская, 51В (Vcentri Hub).

А если вы зарегистрированы на левом берегу Киева, то сертификаты будут раздаваться по адресу ул. Миропольская, 19 (вблизи станции метро "Черниговская") каждый вторник. Выдача будет прододжаться с 10 часов утра до 16 часов вечера. Процесс будет проходить в порядке живой очереди.

Не забудьте предъявить следующие документы:

  • паспорт;
  • справку о статусе внутрпенне перемещенного лица;
  • идентификационный код;
  • справку о назначении группы по инвалидности;
  • распоряжение об опекунстве или свидетельство о рождении ребенка/детей.
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