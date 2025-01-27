Еще одна бригада ВСУ распадается после перебрасывания на Покровск – Forbes

Украинские и западные журналисты рассказали о проблемах в еще одной новосозданной бригаде – 157-й, которая столкнулась с огромными проблемами, как только ее бросили на передовую.

Во второй раз за месяц вновь бригада украинской армии — на этот раз 157 — распадается, когда разворачивается на передовой в одном из самых тяжелых секторов фронта.

Об этом говорится в статьях Forbes и hromadske.

Родственники рядовых бойцов утверждают, что новосозданная бригада не прошла необходимое боевое согласование, однако ее сразу отправили на самые горячие направления – Покровское и Кураховское.

"157 бригада! Каждый день множество без вести пропавших! Что происходит? Как остановить командиров, безответственно уничтожающих личный состав?", – говорится в одном из многих сообщений в группах пропавших без вести.

Проблема новосозданных бригад

"Ситуация в 157-й механизированной бригаде является зеркалом ситуации в других бригадах 150-й серии. Солдат забирали во время формирования, подразделения спешно разворачивали на фронт и отправляли без должной подготовки, что привело к большим потерям", – отмечает Militaryland, коллектив, который отслеживает структуру украинских военных.

157-я механизированная бригада является одной из восьми бригад серии 150, кроме 151-й, 153-й, 154-й, 155-й, 156-й, 158-й и 159-й механизированных бригад, которые были сформированы в 2023 году или в начале 2024 и после учебы начали прибытие на фронт.

В Forbes отмечают, что новые бригады большие, некоторые. Но они также хрупкие – с неопытными лидерами, слишком малым количеством современных бронированных машин и плохим моральным духом, что часто приводит к высокому уровню дезертирства. Новым бригадам не хватает ядра опытных войск, вокруг которых могли бы сплотиться новобранцы.

"К примеру, до 30 видавших ребят из роты приливаются новые люди, которые уже умеют им разобраться и что-то объяснить. А тут все новые. Они друг на друга смотрят — луп-луп, луп-луп. Один с другим поговорили — "все, нам с*ака". Развернулись и ушли. И что ты им скажешь, что ты им сделаешь", – говорит с журналистами "Громадського" офицер из штаба 157 ОМБР на условиях анонимности.

По его словам, многих мобилизованных привезли прямо в тапочках, а кто-то потерял сознание из-за эпилепсии.

"Это крик души. Вы говорите, надо, чтобы по крайней мере ротный был с боевым опытом. А ротного позавчера забрали такого же. Сидел дома, никого не трогал. Имел военную кафедру, приехал — и вот тебе рота. Ну как они, бляха, должны воевать", – возмущается офицер.

Зачем создавать новые бригады

"У меня напрашивается один вопрос. Когда есть выбитые уже давным-давно воюющие бригады, имеющие командование, которое хотя бы что-то умеет. Почему не пополнять давно созданные бригады? На*ера создавать на ровном месте новые?", – возмущается собеседник в 157 ОМБР.

По мнению Tatarigami, основателя аналитической группы Frontelligence Insight в Украине, лидеры в Киеве, очевидно, стремились доказать своим иностранным союзникам, что они все еще обладают живой силой и политической волей, чтобы расширить украинскую армию и поддерживать борьбу против российских захватчиков. Он считает, что для невнимательных иностранных наблюдателей формирование восьми новых украинских бригад производит гораздо большее впечатление, чем усиление десятков старых бригад.

Сообщается, что Владимир Зеленский прекратил формирование новых бригад и приказал новобранцам присоединиться к существующим частям. Однако эта директива пришла явно слишком поздно, чтобы спасти 157 механизированную бригаду, считают в Forbes.

В Генштабе ответили, что "формирование и комплектование новых организационно-штатных структур в ВСУ во время военного состояния осуществляется в соответствии с потребностями, возникающими в процессе выполнения возложенных задач и с учетом ситуации на линии столкновения, соотношения сил и средств противника и на основании соответствующих решений руководства и ВСУ".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в комментарии hromadske объясняет, что новые бригады нужны для ротации.

"От бригада 45 дней отстояла на позициях: что делать потом, кем ее заменить? Бригадой, стоящей рядом в таком же состоянии? Как этим управлять? Поэтому и возникает вопрос, что мы должны иметь дополнительные бригады, которые в полном составе, составляя унифицированный организм могут заменить бригады, которые сейчас, например, на первой линии", – считает эксперт.

Ранее командир 157 бригады, полковник Петр Чуб опроверг информацию о 40% потерях личного состава.

Напомним, журналист Юрий Бутусов рассказал о ненадлежащем формировании в еще одной новой бригаде — 155-й механизированной бригаде "Анна Киевская".

Он утверждает, что во время учения во Франции ее самовольно покинули 50 военнослужащих.

Позже Бутусов сообщил, что ГБР расследует обстоятельства формирования 155 ОМБр "Анна Киевская" и массовое СЗЧ. В издании "Радио Свобода" сообщали, что по состоянию на ноябрь 2024 года в СЗЧ ушли более 1700 военных этой бригады.

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