Еще одна ложь Путина: бои в Мариуполе все еще продолжаются (видео)

Еще одна ложь Путина: бои в Мариуполе все еще продолжаются (видео)

Опубликовано новое видео обстрелов в городе, в котором, по словам президента РФ, закончились боевые действия.

Несмотря на уверения Кремля об отсутствии боевых действий в Мариуполе, где на заводе "Азовсталь" продолжают находиться последние защитники города, обстрелы здесь продолжаются.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное советником городского головы Мариуполя Петром Андрющенко в Telegram-канале.

По его словам, видео, которые публикуют пропагандисты из Мариуполя, теперь сопровождается текстом о том, что эти кадры "были сняты до того, как "Азовсталь" была полностью заблокирована".

По словам советника городского головы, попавшие на видео бои происходили в Мариуполе 26 апреля. В этот день оккупанты закрыли территорию Левобережного района города из-за уличных боев.

Кроме того, на снятых кадрах видна техника с пометкой "V", которая появилась в Мариуполе после выезда из города части оккупантов на Пасху. Раньше в городе на технике россиян была буква "Z".

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Мариуполь якобы не обстреливают. Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил президента Путина в циничной лжи относительно ситуации в Мариуполе. По его словам, боевые действия не утихают, бомбардировки "Азовстали" продолжаются.

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