Еще одна международная платежная система прекратила сотрудничество с банками страны-агрессора

Еще одна международная платежная система прекратила сотрудничество с банками страны-агрессора

Международная платежная система UnionPay приняла решение о прекращении сотрудничества с российскими банками, попавшими под санкции Запада.

Теперь Сбербанк, Альфа-Банк и другие не смогут выпустить общую карту двух платежных систем.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

"UnionPay приостанавливает сотрудничество с попавшими под санкции банками. Это значит, что "Сбербанк", "Альфа-банк", "ВТБ" и многие другие российские банки не смогут выпустить общую карту двух платежных систем "Мир" — UnionPay", — говорится в сообщении.

Напомним, что одна из крупнейших криптобирж мира Binance ограничит доступ пользователей из России.

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