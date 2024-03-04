Еще одна опасность: в ISW указали на угрозу для Украины от задержки западной помощи

Задержания в оказании западной помощи Украине в области безопасности могут сделать ее энергетическую инфраструктуру более уязвимой к российским ударам.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на интервью издания Financial Times с исполнительным директором частной энергетической компании ДТЭК Максимом Тимченко. В разговоре он предупредил, что задержание помощи в области безопасности ослабило способность Украины противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру.

Тимченко проинформировал, что сначала Украина была готова защитить энергетическую инфраструктуру в начале зимы 2023-2024 годов, но в последние недели все больше российских беспилотников и ракет достигли своих целей.

Исполнительный директор ДТЭК уточнил, что в 2024 году российские войска уже 160 раз обстреляли украинскую энергетическую инфраструктуру. В результате атак более миллиона домохозяйств и предприятий подверглись обесточениям.

В ISW указали, что оккупанты нанесли несколько масштабных ударов по Украине в декабре 2023 года, в январе и феврале 2024 года, вероятно, заставив тамошние силы использовать значительное количество перехватчиков.

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Украинские чиновники также отмечали, что государство столкнулось с "критической нехваткой" ракет ПВО. В то же время официальные лица США оценили, что эта нехватка будет становиться все более существенной в течение весны и лета 2024 года без дальнейшей помощи Украине в области безопасности.

Тимченко отметил, что экономика Украины зависит от стабильности ее энергетической сети и серьезные сбои в сети могут существенно помешать текущим усилиям государства по расширению своей оборонно-промышленной базы.

"Ограниченные эффективные системы противовоздушной обороны, сокращение запасов ракет противовоздушной обороны и продолжающиеся российские ракетные удары и удары беспилотников, вероятно, заставят Украину сделать трудный выбор по прикрытию ПВО", — оценили в Институте изучения войны.

Напомним, по данным CNN, Палата представителей Конгресса США может проголосовать за выделение помощи Украине до конца марта или в апреле.

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