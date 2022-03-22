Еще одна популярная сеть супермаркетов временно закрывает десятки магазинов в Киеве

Еще одна популярная сеть супермаркетов временно закрывает десятки магазинов в Киеве

На сегодняшний день по городу Киев работает 34 магазина торговой сети АТБ, которые максимально обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости.

Сеть супермаркетов "АТБ-Маркет" оставила работающими 34 "опорных" супермаркета в Киеве, остальные временно закрыла.

Об этом сообщили в пресс-службе "АТБ-маркет", пишет "Экономическая правда".

"На сегодняшний день по городу Киев работает 34 магазина торговой сети АТБ, которые максимально обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости. Временно закрыты магазины только в местах, где ведутся активные боевые действия", — заявили в пресс-службе.

По данным Rau, в 2018 году в Киеве насчитывалось более 130 магазинов АТБ. На вопрос об общем количестве супермаркетов в Киеве в пресс-службе АТБ не ответили.

В компании добавили, что с логистикой проблем нет, кроме мест проведения боевых действий.

С перечнем работающих магазинов сети АТБ можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших торгово-промышленных групп Украины Fozzy Group вынуждена была закрыть 109 супермаркетов: "Сильпо" – 34, "Фора" – 75. Магазины обещают открыть, как только смогут полноценно обеспечивать поставки.

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