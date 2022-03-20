"Еще одна сегодня не долетела": над Винницкой областью ВСУ сбили российскую ракету

"Еще одна сегодня не долетела": над Винницкой областью ВСУ сбили российскую ракету

В целом в Винницкой области спокойно, активных боевых действий не ведется.

Над Винницкой областью Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету.

Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов в Telegram-канале.

"Еще одна сегодня не долетела! Наши ВСУ продолжают сбивать ракеты над Винницкой областью. Только-что была сбита российская ракета", — отметил он в своем видеообращении.

Борзов показал снимки обломков сбитой ракеты и добавил, что пострадавших нет.

Стоит отметить, что 6 марта российские войска обстреляли ракетами аэропорт "Винница": погибли 9 человек – 5 гражданских и 4 военных. Утром 16 марта российские оккупанты обстреляли телебашню Концерна РРТ в Виннице, эфирное вещание в городе временно не работало.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 25-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 20 марта от рук россиян погибли уже 115 детей.

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