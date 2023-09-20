Еще одна страна мира запретит въезд автомобилям с российскими номерами

Еще одна страна запретит въезд автомобилям с российскими номерами. Речь идет о Норвегии, которая выступила с таким заявлением вслед за Финляндией, Польшей и странами Балтии.

Об этом пишет издание NRK со ссылкой на госсекретаря страны Эйвинда Вада Петерссона.

Как отмечается, министерство иностранных дел уже работает над новыми правилами, запрещающими въезд на территорию Норвегии легковым автомобилям с российской регистрацией.

"Норвегия, как и Финляндия, введет ограничения на ввоз и использование автомобилей с российской регистрацией. Сейчас мы изучаем, как это должно быть сделано, и скоро вернемся с конкретными мерами", – заявил Эйвинда Вада Петерссон.

Ранее въезд для российских автомобилей запретили Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония.

Власти Финляндии уточнили, что запрет не коснется граждан и семей Евросоюза и Европейской экономической зоны, в том числе со вторым гражданством, постоянно проживающим в России.

Кроме того, ограничения не относятся к автомобилям с дипломатическими номерами и транспортным средствам, осуществляющим гуманитарные перевозки.

Напомним, что Россия в пять раз сократила свой военный контингент в Арктике после вторжения в Украину.

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