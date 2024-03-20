Еще одна страна поддержала чешскую инициативу по снарядам: ее премьер-министр сообщила утешительные новости

По словам Ингрида Шимоните, Литва выделила 35 миллионов евро на боеприпасы для Украины:

Литва поддержала чешскую инициативу и закупит артиллерийские боеприпасы для Украины на сумму 35 миллионов евро.

О выделении средств сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на своей странице в социальной сети X.

"Правительство Литвы выделило 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы", – написала она.

Инициативу Чехии уже поддержали 18 стран.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что Чехия ищет боеприпасы и вооружение для скорейших поставок Украине по всему миру. При получении необходимого финансирования есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение нескольких недель.

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