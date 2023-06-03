Еще одна страна представила "мирный план" для Украины: "демилитаризованная зона и прекращение огня"

В Индонезии представили "мирный план" для Украины, предполагающий немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии боевого столкновения.

Об этом министр обороны Индонезии Прабово Субианто сказал во время выступления на форуме безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По его словам, «события в Украине» влияют на большое количество людей по всему миру, потому что резко выросли цены на продукты питания и энергоносители, и сформулировал собственный «мирный план».

"Первое, немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе, развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье, создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня", — Субианти.

Кроме того, он предложил при участии ООН организовать и провести на «спорных территориях» референдумы, чтобы «объективно установить свободу большинства жителей спорных территорий» по поводу видения ими своего будущего.

«Не знаю, приемлемо ли мое предложение, но это конкретные рекомендации к решению форума для скорейшей деэскалации и прекращение кровопролития в этом вооруженном конфликте», — резюмировал Субианто.

Напомним, ряд мировых государств пытаются затянуть Украину за стол переговоров о мире с Россией, наперекор предлагая свои "мирные планы". Украина настаивает на своем мирном плане и позиция Киева четкая – сначала агрессорка должна вывести свои войска.

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