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Еще одна ужасная ночь для Украины: РФ атаковала 13 регионов страны (фото последствий)
Россия устроила новую массированную атаку — ракеты и дроны одновременно поразили 13 регионов Украины.
В ночь на 25 мая российская армиянанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Под прицелом оказались сразу 13 регионов страны, в частности город Киев, а также Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.
Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.
В результате атаки повреждены более 80 жилых домов. Россия применила как ракеты, так и ударные дроны, направленные в основном на гражданскую инфраструктуру. Во многих населенных пунктах взрывы привели к масштабным пожарам — зафиксировано не менее 27 возгораний.
Ужасные потери
По предварительным данным, в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 12 человек, более 60 — получили ранения различной степени тяжести. Больше всего поражает трагедия на Житомирщине, где в результате обстрела погибли трое детей из одной семьи. Их родители доставлены в больницу, мать находится в тяжелом состоянии.
Спасение под обстрелами
На местах прилетов сразу начали работать подразделения ГСЧС, полиция, медики и волонтеры. Спасатели разбирают завалы, эвакуируют людей, тушат пожары и фиксируют последствия российских военных преступлений.
По его словам, координация действий с регионами продолжается круглосуточно, все экстренные службы находятся в максимальной готовности.
«Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг в очередной раз показал: его цель — страх и смерть», — сказал он.
Власти в очередной раз обратилась к гражданам с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда направляться в укрытия. От этих действий может зависеть жизнь.
Напомним, ранее мы писали о том, что Россия выпустила 300 дронов и 70 ракет по территории Украины