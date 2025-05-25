Еще одна ужасная ночь для Украины: РФ атаковала 13 регионов страны (фото последствий)

Игорь Клименко / © Игорь Клименко

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В ночь на 25 мая российская армиянанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Под прицелом оказались сразу 13 регионов страны, в частности город Киев, а также Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская и Полтавская области.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

В результате атаки повреждены более 80 жилых домов. Россия применила как ракеты, так и ударные дроны, направленные в основном на гражданскую инфраструктуру. Во многих населенных пунктах взрывы привели к масштабным пожарам — зафиксировано не менее 27 возгораний.

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© Игорь Клименко

© Игорь Клименко

Ужасные потери

По предварительным данным, в результате ночной атаки погибли по меньшей мере 12 человек, более 60 — получили ранения различной степени тяжести. Больше всего поражает трагедия на Житомирщине, где в результате обстрела погибли трое детей из одной семьи. Их родители доставлены в больницу, мать находится в тяжелом состоянии.

© Игорь Клименко

Спасение под обстрелами

© Игорь Клименко

На местах прилетов сразу начали работать подразделения ГСЧС, полиция, медики и волонтеры. Спасатели разбирают завалы, эвакуируют людей, тушат пожары и фиксируют последствия российских военных преступлений.

По его словам, координация действий с регионами продолжается круглосуточно, все экстренные службы находятся в максимальной готовности.

«Это был комбинированный, безжалостный удар, направленный на гражданских людей. Враг в очередной раз показал: его цель — страх и смерть», — сказал он.

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Власти в очередной раз обратилась к гражданам с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда направляться в укрытия. От этих действий может зависеть жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия выпустила 300 дронов и 70 ракет по территории Украины