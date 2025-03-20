Еще одна война неизбежна: Тайвань назвал дату предполагаемого вторжения Китая

Растущее напряжение между КНР и Тайванем – сигнал, что война может вспыхнуть очень скоро.

Война между Тайванем и Китаем может начаться в 2027 году. Именно в этот год китайская коммунистическая партия готовит свою армию, чтобы вторгнуться на остров и оккупировать его.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Возможная дата была указана в документе, опубликованном для информирования тайваньских законодателей о будущих учениях, где будет отрабатываться ответ на возможную атаку китайской армии.

Авторы публикации написали, что в общедоступных документах, содержащих планы предыдущих масштабных военных учений за последние 10 лет, не упоминается год, когда могло произойти вторжение.

"2027 год – дата потенциальной атаки со стороны Китая может быть способом преодолеть противоречие в парламенте Тайваня, где оппозиционные партии отрицают планы военных расходов", – сказал директор правозащитной группы Formosa Defense Vision Джек Чен.

Он добавил, что может заставить оппозицию в парламенте почувствовать, что увеличение военного бюджета является неотложной потребностью.

Один из маркеров готовности Китая к нападению на Тайвань – требование китайского лидера Си Цзиньпина к НОАК "стать современнее" к 2027 году, а в 2047 году стать армией мирового класса. Кроме того, американские официальные лица предупредили Тайвань об угрозе вторжения в 2027 году: к этому времени Китай планирует нарастить количество истребителей, военных кораблей, удвоить запасы конвенционных баллистических и крылатых ракет.

"Китайские войска демонстративно совершают агрессивные военные учения вокруг Тайваня, а риторика официального Пекина состоит из угроз в адрес острова", — добавили журналисты издания.

Что предшествовало

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань настаивает, что является независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

Тайбэй жалуется, что Пекин все чаще совершает миссии вблизи острова, а китайские истребители постоянно нарушают тайваньскую зону ПВО.

В частности, в 2021 году Китай усилил давление, отправив военные самолеты в зону противовоздушной обороны Тайваня, самопровозглашенную территорию, где иностранные самолеты идентифицируются, отслеживаются и контролируются в интересах национальной безопасности.

Тайвань обнародовал данные о вторжении самолетов в 2022 году.

Китай тратит на оборону больше, чем любая другая страна, кроме США, и может использовать огромный спектр возможностей от военно-морской силы до ракетных технологий, авиации и кибератак.

Некоторые западные эксперты предполагают, что во время открытого конфликта Тайвань в лучшем случае мог бы замедлить атаку Китая, попытаться предотвратить высадку китайских десантных сил на берег и совершить партизанские удары в ожидании внешней помощи.

Эта помощь может поступить от США, которые продают оружие Тайваню.

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