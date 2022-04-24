Еще одно направление, где оккупанты сосредоточивают усилия: Арестович о ситуации вблизи Гуляйполя

Российские захватчики сосредоточивают свои усилия на направлении Гуляйполя (Запорожская область).
Там в течение недели оккупанты продвинулись более чем на 10 км.
Об этом на брифинге рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в воскресенье, 24 апреля.
"Но поскольку украинские защитники сосредоточили там свои резервы, темпы продвижения врага существенно замедлились. Наши войска наносят существенные удары по местам сосредоточения личного состава и техники, пунктам управления и складам с боеприпасами", — отметил Арестович.
Кроме того, сутки назад в Херсонской области украинские войска уничтожили передовой, 49-й командный пункт армии РФ. Погибли два генерала, тяжелораненый еще один. Также были ранены старшие офицеры вражеских войск.
Ранее Алексей Арестович рассказал, где сосредоточены основные силы оккупантов.
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