Еще одно направление, где оккупанты сосредоточивают усилия: Арестович о ситуации вблизи Гуляйполя

Еще одно направление, где оккупанты сосредоточивают усилия: Арестович о ситуации вблизи Гуляйполя

Российские захватчики сосредоточивают свои усилия на направлении Гуляйполя (Запорожская область).

Там в течение недели оккупанты продвинулись более чем на 10 км.

Об этом на брифинге рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в воскресенье, 24 апреля.

"Но поскольку украинские защитники сосредоточили там свои резервы, темпы продвижения врага существенно замедлились. Наши войска наносят существенные удары по местам сосредоточения личного состава и техники, пунктам управления и складам с боеприпасами", — отметил Арестович.

Кроме того, сутки назад в Херсонской области украинские войска уничтожили передовой, 49-й командный пункт армии РФ. Погибли два генерала, тяжелораненый еще один. Также были ранены старшие офицеры вражеских войск.

Ранее Алексей Арестович рассказал, где сосредоточены основные силы оккупантов.

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