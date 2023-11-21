"Еще одно направление": военный эксперт Коваленко ответил, где россияне могут начать новое наступление

Кроме давления на Купянск, Мариинку, Клещиевку и Андреевку, российская армия может начать наступление еще на одном направлении – у Угледара.

Об этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил во время телемарафона.

Он назвал очень серьезным давление армии РФ в районе Бахмута, в направлении Клещиевки и Андреевки.

"Предпочтительно они пытаются именно отбить Клищиевку. Также они пытаются давить на Купянск, но это и их такая болезнь еще с прошлым летом, когда у них провалилось наступление на Лимано-Купьянской оси. Мариинка – это также для них такая уж психологическая" травма, они никак не могут ее забыть", – добавил он.

Более того, по мнению Коваленко, может появиться еще одно направление нахождения окупантов.

"Они могут вернуться к наступательным действиям в направлении Угледара", – сказал эксперт.

Напомним, 15 ноября стало известно о напряженной ситуации под Угледаром. Там враг пытался штурмовать позиции ВСУ. И хотя противнику это не удалось осуществить и украинские бойцы уничтожили около 90% техники врага, которой он пытался штурмовать город, оккупанты могут вернуться.

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