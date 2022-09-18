"Еще одно проявление напряжения между силовиками Путина" — Подоляк о масштабной стрельбе в центре Херсона

На провокацию отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, заявивший, что масштабная стрельба в центре Херсона — это еще одно проявление нарастающего напряжения между ПВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Масштабная стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ПВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины", – говорится в его сообщении.

Ранее эксперт рассказал почему, оккупанты готовы бежать из Херсона, но не могут.

Напомним, в Херсоне из-за обстрела оккупантов посреди улицы погибла семья.

Читайте также: