Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Еще одно проявление напряжения между силовиками Путина" — Подоляк о масштабной стрельбе в центре Херсона

Дата публикации
Просмотры
3040
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Еще одно проявление напряжения между силовиками Путина" — Подоляк о масштабной стрельбе в центре Херсона

Фото: Getty Images

Российские оккупанты вечером 17 сентября устроили вооруженную провокацию в Херсоне.

На провокацию отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, заявивший, что масштабная стрельба в центре Херсона — это еще одно проявление нарастающего напряжения между ПВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Масштабная стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ПВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины", – говорится в его сообщении.

Ранее эксперт рассказал почему, оккупанты готовы бежать из Херсона, но не могут.

Напомним, в Херсоне из-за обстрела оккупантов посреди улицы погибла семья.

Читайте также:

День Херсона по всему миру! Как жители оккупированного города празднуют его именины

День Херсона по всему миру! Как жители оккупированного города празднуют его именины

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация