"Еще одно проявление напряжения между силовиками Путина" — Подоляк о масштабной стрельбе в центре Херсона

Российские оккупанты вечером 17 сентября устроили вооруженную провокацию в Херсоне.
На провокацию отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, заявивший, что масштабная стрельба в центре Херсона — это еще одно проявление нарастающего напряжения между ПВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
"Масштабная стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ПВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины", – говорится в его сообщении.
Ранее эксперт рассказал почему, оккупанты готовы бежать из Херсона, но не могут.
Напомним, в Херсоне из-за обстрела оккупантов посреди улицы погибла семья.
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