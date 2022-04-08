"Еще одно ужасное зверство, совершенное Россией": Байден прокомментировал ракетный удар по вокзалу Краматорска

"Еще одно ужасное зверство, совершенное Россией": Байден прокомментировал ракетный удар по вокзалу Краматорска

Президент США подчеркнул, что поможет Украине расследовать это ужасное преступление против гражданского населения.

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар по краматорскому вокзалу и заявил, что вместе с партнерами поможет в расследовании.

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Об этом политик написал в Twitter.

"Нападение на украинский вокзал – еще одно ужасное зверство, совершенное Россией, во время которого были нанесены удары по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места", — написал Байден.

Вместе с тем президент США пообещал, что вместе с партнерами поможет Украине расследовать это ужасное преступление, совершенное против мирного населения.

"Мы продолжим нашу помощь в области безопасности и поставки оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документировать действия России и привлечем ее к ответственности", — написал Байден.

Приключенность на украинском train station is yet другой horrific atrocity committed в России, striking civilians которые были проверены на evacuate and reach safety. — President Biden (@POTUS) Август 8, 2022

Мы будем развивать нашу здравоохранения и ликвидации поощрения Украины в области своей страны. And, together with our allies and partners, were support efforts to investigate this attack as we document Russia's actions and hold them accountable. — President Biden (@POTUS) Август 8, 2022

Напомним, утром 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар с "Точки-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Именно в это время происходила эвакуация гражданских.

В результате удара по краматорскому вокзалу погибли 50 человек, из них пятеро – дети.

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