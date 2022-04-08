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"Еще одно ужасное зверство, совершенное Россией": Байден прокомментировал ракетный удар по вокзалу Краматорска

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"Еще одно ужасное зверство, совершенное Россией": Байден прокомментировал ракетный удар по вокзалу Краматорска

Джо Байден / Associated Press

Президент США подчеркнул, что поможет Украине расследовать это ужасное преступление против гражданского населения.

Президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар по краматорскому вокзалу и заявил, что вместе с партнерами поможет в расследовании.

Об этом политик написал в Twitter.

"Нападение на украинский вокзал – еще одно ужасное зверство, совершенное Россией, во время которого были нанесены удары по мирным жителям, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места", — написал Байден.

Вместе с тем президент США пообещал, что вместе с партнерами поможет Украине расследовать это ужасное преступление, совершенное против мирного населения.

"Мы продолжим нашу помощь в области безопасности и поставки оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документировать действия России и привлечем ее к ответственности", — написал Байден.

Напомним, утром 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар с "Точки-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Именно в это время происходила эвакуация гражданских.

В результате удара по краматорскому вокзалу погибли 50 человек, из них пятеро – дети.

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