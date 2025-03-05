Sky News: США прекратили передачу разведданных Украине, но есть исключения

Однако, по информации источников, США продолжают предоставлять разведданные, которые могут помочь ВСУ атаковать российские войска.

Соединенные Штаты перестали передавать Украине разведывательные данные, которые могли бы использоваться для ударов по территории России.

Об этом сообщил Sky News со ссылкой на украинский источник.

Однако полного прекращения обмена информацией не произошло. По словам источника, США продолжают предоставлять разведданные, которые могут помочь Вооруженным силам Украины атаковать российские войска на оккупированных территориях Украины.

Источник назвал этот шаг "выборочным", подтвердив, что информация о возможных целях на территории РФ больше не передается.

Такое решение стало еще одним серьезным ударом для Киева после того, как Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине, что произошло на фоне конфликта с Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме.

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных в Украину.