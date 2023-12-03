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Еще почти тысяча окупантов "получила" билет на концерте Кобзона: Генштаб обновил потери РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Еще почти тысяча окупантов "получила" билет на концерте Кобзона: Генштаб обновил потери РФ

Российские военные

Кроме того, оккупанты потеряли 4 танка, 11 боевых бронированных машин и прочее.

Общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2023 г. по 3 декабря 2023 г. ориентировочно составили личного состава около 332 040. За сутки ВСУ ликвидировали еще 930 захватчиков.

Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в технике и вооружении:

  • танков ‒ 5575 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10396 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 7949 (+8) ед,
  • РСЗО – 913 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 602 (+0) ед,
  • самолетов – 323 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5995 (+1),
  • крылатые ракеты ‒ 1569 (+1),
  • корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10432 (+22) ед,
  • специальная техника – 1140 (+2).
Потери ВС РФ по состоянию на 3 декабря 2023 г. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери ВС РФ по состоянию на 3 декабря 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Данные уточняются.

Напомним, по данным ISW, погодные условия замедляют темп боевых действий на фронте.

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Дата публикации
Просмотры
176
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