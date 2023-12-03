Еще почти тысяча окупантов "получила" билет на концерте Кобзона: Генштаб обновил потери РФ

Кроме того, оккупанты потеряли 4 танка, 11 боевых бронированных машин и прочее.
Общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2023 г. по 3 декабря 2023 г. ориентировочно составили личного состава около 332 040. За сутки ВСУ ликвидировали еще 930 захватчиков.
Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага в технике и вооружении:
- танков ‒ 5575 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10396 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 7949 (+8) ед,
- РСЗО – 913 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 602 (+0) ед,
- самолетов – 323 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5995 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 1569 (+1),
- корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10432 (+22) ед,
- специальная техника – 1140 (+2).
Данные уточняются.
Напомним, по данным ISW, погодные условия замедляют темп боевых действий на фронте.
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