Еще почти тысяча окупантов "получила" билет на концерте Кобзона: Генштаб обновил потери РФ

Кроме того, оккупанты потеряли 4 танка, 11 боевых бронированных машин и прочее.

Общие боевые потери российской армии от 24 февраля 2023 г. по 3 декабря 2023 г. ориентировочно составили личного состава около 332 040. За сутки ВСУ ликвидировали еще 930 захватчиков.

Такие данные приводит Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага в технике и вооружении:

танков ‒ 5575 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10396 (+11) ед,

артиллерийских систем – 7949 (+8) ед,

РСЗО – 913 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 602 (+0) ед,

самолетов – 323 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5995 (+1),

крылатые ракеты ‒ 1569 (+1),

корабли /катера ‒ 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10432 (+22) ед,

специальная техника – 1140 (+2).

Потери ВС РФ по состоянию на 3 декабря 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Данные уточняются.

Напомним, по данным ISW, погодные условия замедляют темп боевых действий на фронте.

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