Еще пол тысячи окупантов отправились "на концерт Кобзона": Генштаб обновил данные о потерях

Кроме ликвидированных окупантов, украинские военные уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники.
По состоянию на 27 августа 2023 года общее количество потерь среди личного состава в армии Путина составило 260 820 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 550 кафиров.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
Потери ВС РФ в технике:
- Танцев – 4396 (+6),
- боевых бронированных машин – 8554 (+15),
- артиллерийских систем – 5403 (+24),
- РСЗО – 728 (+2),
- средств ПВО – 498 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),
- крылатых ракет – 1411 (+0),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),
- специальной техники – 808 (+4).
Данные уточняются.
Напомним, российские оккупанты опрокидывают войска с Купянского направления.
Читайте также: