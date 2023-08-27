Еще пол тысячи окупантов отправились "на концерт Кобзона": Генштаб обновил данные о потерях

Кроме ликвидированных окупантов, украинские военные уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники.

По состоянию на 27 августа 2023 года общее количество потерь среди личного состава в армии Путина составило 260 820 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 550 кафиров.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

Потери ВС РФ в технике:

Танцев – 4396 (+6),

боевых бронированных машин – 8554 (+15),

артиллерийских систем – 5403 (+24),

РСЗО – 728 (+2),

средств ПВО – 498 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),

крылатых ракет – 1411 (+0),

кораблей и катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31),

специальной техники – 808 (+4).

Какие потери по состоянию на 27 августа 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Данные уточняются.

Напомним, российские оккупанты опрокидывают войска с Купянского направления.

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