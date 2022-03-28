"Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее не будет": СБУ обнародовала еще один разговор оккупанта с родителями из РФ

"Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее не будет": СБУ обнародовала еще один разговор оккупанта с родителями из РФ

Родители оккупанта, хоть и не желая этого, но понимают плачевность ситуации РФ.

СБУ перехватила очередной разговор российского оккупанта с родителями. Родственники военного преступника говорят, что еще полгода войны и возвращаться в Россию уже смысла не будет.

Аудиозапись разговора оккупанта опубликовала пресс-служба СБУ.

“Еще полгода такой войны и ты не сможешь вернуться в Россию – ее, видимо, не будет. Стране, в принципе, полная ж**а”, - рассказал отец оккупанта.

Собственно, родители оккупанта, хоть и не желая этого, но понимают плачевность ситуации РФ. Они считают, что российских солдат втянули в эту войну, хотя “лезть в нее не стоило”.

“Они все равно "инфицированы" российской пропагандой и верят, что вторжение в Украину организовали... американцы. Но как бы ни были промыты мозги россиян, а нам свое делать. И мы обязательно победим”, — отметили в пресс-службе СБУ.

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