Еще три предателя получили подозрения, среди них — командир десантников РФ, штурмовавших Роботино

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на трех предателей, которые воевали против Сил обороны на юге Украины.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще трем боевикам, среди которых – командир российских десантников, штурмовавших Роботино на Запорожье. По данным спецслужб, предатели в 2023 году добровольно "мобилизовались" в оккупационные группировки России и штурмовали позиции ВСУ на Запорожском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ноябре и конце декабря прошлого года злоумышленники попали в плен во время жестоких боев в районах Роботыного и Вербового.

Среди задержанных – командир отделения 108 десантно-штурмового полка Вооруженных сил РФ.

"Злоумышленник до 2014 года проживал во временно оккупированной Ждановке Донецкой области, а затем переехал в Краснодарский край. В октябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ и прошел подготовку на одном из полигонов на временно оккупированной территории Луганской области. После "курсов" фигуранта назначили командиром вражеского подразделения, в составе которого перекинули на южный фронт", — рассказали в СБУ.

Еще один предатель – уроженец Макеевки Донецкой области. В конце сентября прошлого года он "записался" в ряды 234-го десантно-штурмового полка РФ.

В рядах захватчиков он обустраивал вражеские укрепрайоны, в частности, так называемые "зубы дракона" и обстреливал позиции ВСУ на Запорожье.

Другой фигурант – житель временно оккупированной Горловки. В августе прошлого года добровольно вступил в 71-й мотострелковый полк российских войск. В составе вражеской группировки предатель неоднократно штурмовал опорные пункты Сил обороны в ходе боев под Роботиным.

В ходе следственных действий боевики предоставили свидетельства о военных преступлениях своих сообщников, расстреливавших украинских военнопленных.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой.

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