Еще в утробе матери, а уже переселенцы: Днепропетровщина стала центром приема беременных из горячих регионов

На Днепропетровщине уже родилось 112 малышей, все они еще в утробе матери стали вынужденными переселенцами. Еще три сотни младенцев – ожидают появления на свет.

Екатерина бежала из Донбасса, где враг беспощадно атаковал города. Успела уехать как раз перед очередным обстрелом. Что рожать в Днепре, еще несколько месяцев назад и представить не могла. А теперь здесь прислушивается, как бьется сердце сына, говорится в ТСН.

«Просто сижу и жду появления своего чуда и все. Я мечтаю, чтобы все это закончится и вернуться домой к себе. Безопасности хочется в первую очередь. И уверенности в завтрашнем дне», – говорит Катя.

Ее соседка в роддоме едва пережила массированные обстрелы в родном селе недалеко от Изюма. «Было все, а тут раз – и нет ничего. У тебя двое детей на руках и под сердцем еще одна – старшая Ира и младшая Кира. Переживают и за маму, еще и с братиком может что-нибудь произойти», — говорит женщина.

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Виктория Ревякина после пережитого узнала: у ее еще не родившегося сына проблемы с сердцем. Из-за оккупации села она два месяца не могла попасть к врачу. Но радуется уже тому, что вообще не потеряла жизнь и семью. «В яме сидели. Оно начало трепаться так, что триста метров от нас взрывались снаряды. Бомбёжка не прекращалась, мы выскочили из этой ямы в чом были. Я закинула детей, муж закинул меня в машину. И мы просто уехали. Мы не знали куда, как, что», – вспоминает Виктория.

Уже в Днепре медики дали надежду: шансы спасти малыша есть. Женщина наконец-то под постоянным наблюдением врачей. Таких как оно в местном центре семейного здоровья с начала масштабного вторжения увеличилось на треть. «Конечно, на физическое состояние таких пациентов ситуация влияет и не лучшим образом. У нас работают два психолога», — говорят в заведении.

Беременных женщин из любого региона Украины призывают обращаться за помощью, даже если потеряны все медицинские документы.

«Хочу заверить всех беременных, что они должны сохранять спокойствие. Вас осмотрят, опросят, установят срок беременности, проведут дополнительные обследования. Ультразвуковое или анализы, которых не хватает. И вы так же встанете на учет, как вы были до этого. И вы родите, не волнуйтесь», — убеждает главная специалист областного Департамента здравоохранения Елена Рыбка.

Помощь полностью бесплатна, уверяют медики. Запасы лекарства на Днепропетровщине есть. Так что здесь готовы сделать все, чтобы помочь появиться на свет маленьким украинцам.

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