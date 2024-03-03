"Еще вечером я держал Тимоню на руках, он улыбался": родственник погибшей в Одессе семьи рассказал их историю

Одна из семей, погибшая в Одессе от удара вражеского дрона и фото которой облетела весь мир, будет похоронена в закрытых гробах.

В результате удара дроном оккупационной армии РФ по многоэтажке в Одессе погибли Анна Гайдаржи и ее четырехмесячный сын Тимофей. Их тела под завалами спасатели обнаружили вечером 2 марта. Мужу Сергею Гайдаржи со старшей дочерью удалось спастись.

ТСН.ua разыскал одного из родственников погибшей 31-летней Анны и ее 4-месячного сына Тимофея. Наш собеседник Сергей является родным братом погибшей.

"Анютка – моя младшая сестра. Нас у родителей родилось девять. Анна была седьмой. В нашей семье практически все пошли по стопам мамы, практически все связаны с искусством, дизайном. Анна была дизайнером-флористом, украшала свадьбы, дни рождения, часто ездила за границу. У нее был талант к этому искусству. Анна любила создавать вокруг красоту, всем доставляла радость благодаря этому", — рассказал Сергей.

Анна Гайдаржи с четырехмесячным сыном Тимофеем Фото/Facebook: Николай Кулеба

По словам брата погибшей, Тимофей был вторым ребенком в семье сестры.

"Тимоня родился 20 октября 2023 года, уже во время войны. Был маленьким красивым мальчиком, – сдерживая слезы, рассказывает Сергей. – Накануне этого (удара дроном по дому – ред.), вечером, я держал его на руках, он улыбался постоянно. Потом все они поехали домой и все это произошло. Вся наша семья – баптисты, вели правильный образ жизни. Пытались быть примером для окружающих, нести свет и тепло в этот мир".

По словам Сергея, муж сестры и дочь просто чудом остались в живых.

"В ту ночь муж Анны каким-то чудом пошел спать в комнату дочери", — говорит Сергей.

Но добавляет: "Я по профессии строитель. Когда я приехал на место и увидел, что ее комнаты нет, то сказал Сергею, мужу Анны следующее: "Серый, настрой себя на то, что Анны уже нет". Я просто понимал, что она под всеми завалами. Весь дом, все, что рухнуло – все на нее. Анну достали почти через сутки. В каждой живой жертве Сергей видел жену, но это было не так, ее достали через сутки. Я едва уговорил Сергея пойти на опознание. Сказал, что хоронить будем в закрытых гробах и он себе не простит, если не увидит сейчас".

По словам Сергея, история каждой семьи из этого дома – невыразимая боль.

"Там такие судьбы, что не передать. Один из мужчин приехал из Бахмута на два дня, сына отвез к бабушке. А в квартире все погибли. Ребенок остался один…", — говорит Сергей.

Напомним, в Одессе растет количество погибших жителей многоэтажного дома, куда ночью на 2 марта влетел российский дрон. Погиб еще один ребенок – это уже десятая жертва атаки РФ.

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