"Еще жить и жить": в Мариуполе от обстрела россиян погиб 16-летний школьник

"Еще жить и жить": в Мариуполе от обстрела россиян погиб 16-летний школьник

Россияне обстреляли жилой район Мариуполя.

В Мариуполе в больнице скончался 16-летний школьник, попавший 1 марта под артиллерийский обстрел российских оккупантов.

О факте обстрела сообщает пресс-служба МВД, а о смерти подростка сообщает Мариупольский городской совет.

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Известно, что оккупанты нанесли удар по Кировскому жилому массиву. Значительные разрушения получили также помещения школы №16.

В МВД сразу сообщили, что в результате обстрела погиб один человек, трое ранены. Сегодня стало известно, что в больнице скончался парень, попавший под обстрел российской артиллерии.

"Через дне недели тебе было бы всего 17... Тебе еще жить и жить!!! Дети не должны умирать!!! У ваших детей будет выпускной, у наших вряд ли, у Дениса – никогда", – об этом сообщили в школе, где обучался 16-летний Денис.

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