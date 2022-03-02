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"Еще жить и жить": в Мариуполе от обстрела россиян погиб 16-летний школьник

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"Еще жить и жить": в Мариуполе от обстрела россиян погиб 16-летний школьник

Associated Press

Россияне обстреляли жилой район Мариуполя.

В Мариуполе в больнице скончался 16-летний школьник, попавший 1 марта под артиллерийский обстрел российских оккупантов.

О факте обстрела сообщает пресс-служба МВД, а о смерти подростка сообщает Мариупольский городской совет.

Известно, что оккупанты нанесли удар по Кировскому жилому массиву. Значительные разрушения получили также помещения школы №16.

В МВД сразу сообщили, что в результате обстрела погиб один человек, трое ранены. Сегодня стало известно, что в больнице скончался парень, попавший под обстрел российской артиллерии.

"Через дне недели тебе было бы всего 17... Тебе еще жить и жить!!! Дети не должны умирать!!! У ваших детей будет выпускной, у наших вряд ли, у Дениса – никогда", – об этом сообщили в школе, где обучался 16-летний Денис.

Полицейские Донецкой области открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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