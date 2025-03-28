"Эскалация напряжения": Le Monde предупреждает о "новом смертоносном оружии" России

FPV-дроны широко используются по обе линии фронта

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В последние месяцы российские оккупационные войска на войне против Украины добились преимущества в использовании беспилотников, широко применив нововведения — оптоволоконные БПЛА, невосприимчивые к электронным помехам.

Об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что, судя по всему, это оказало большое влияние на частичное отвоевание территории в Курской области.

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Стоит напомнить, что осенью 2024 года для решения проблемы радиоэлектронного подавления россияне первыми применили беспилотники с проводным управлением, то есть управляющиеся с помощью длинного тонкого оптоволоконного кабеля.

Этому предшествовало то, что использование FPV-дронов получило широкое распространение с обеих сторон фронта. Согласно отчету Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), от 60% до 70% материальных потерь российской армии приходится на эти устройства.

Их распространение достигло такого масштаба, что обе стороны постепенно оснастили себя устройствами постановки помех, чтобы нейтрализовать их путем нарушения радиосигнала между пилотом и его аппаратом. И чтобы обойти эти препятствия, инженеры придумали идею оснастить их физической связью, которая остается ненарушенной, пока не разорвется», — объясняется в статье.

В итоге дрон оснащают сверхтонкой одноразовой оптоволоконной катушкой, вес которой варьируется от менее 300 г на 1 км до 4,8 кг на 30 км. При этом оптодрон может работать ближе к земле, в частности в лесных или городских районах.

Как заверил французский производитель SEDI-ATI, предлагающий эту технологию, волокно разворачивается без риска запутывания: «Полет над деревьями, над водой, кругом, задом вперед или даже вокруг столба — не проблема».

По словам научного сотрудника кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Марины Мирон, когда такие беспилотники впервые появились на передовой, «украинцы обычно насмехались над ними».

«Потом они начали их копировать, что доказывает их эффективность. Поскольку они невосприимчивы к препятствиям, единственный способ их нейтрализовать — расстрелять, но это очень сложно», — отметила она.

Первоначальный скептицизм преодолела практически полная неуязвимость сигнала.

«Нельзя отрицать, что мы имеем дело с более систематическим и, впервые, по-настоящему массированным использованием управляемых по проводам беспилотников типа FPV», — констатировал научный руководитель Института стратегических и оборонных исследований при Университете Лион-III Тибо Фуйе.

Пока что украинские военные ищут решение, как нейтрализовать эти российские беспилотники.

Один из возможных вариантов — перехват «оптодронов» с помощью специальных радаров, на примере того, как это ранее демонстрировал командир 414-го батальона ударных беспилотников украинской армии «Птахи Мадяра» Роберт Броуди.

«Мы только что развернули несколько специальных радаров, обнаруживающих FPV через оптоволокно. На данном этапе они работают на расстоянии от 3 до 4 км. Затем взлетает беспилотник-перехватчик, приближается к (вражескому) дрону и уничтожает его с помощью контролируемого взрыва», — говорит он.

Роберт Броуди рекомендовал армии быстро и массово оснаститься этими мобильными радарами, чтобы разместить их через каждые 2-4 километра вдоль линии фронта.

Напомним, Россия нарастит атаки «Шахедами» в ближайшие месяцы: в ЦПД объяснили цель врага.