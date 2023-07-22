"Если Бог спас, значит, у него на меня есть планы": невероятная история лечения военного (фото)

У жены военного есть сын – "азовец", он сейчас в плену.

Военнослужащий Андрей из Умани уже больше года проходит лечение в одной из больниц Ивано-Франковщины. Чтобы сохранить ногу, ему наращивают 17 см кости после осколочного ранения в Донецкой области.

Невероятную историю лечения опубликовало Министерство здравоохранения Украины.

Также читайте Залужный показал сокрушительное поражение противника и точную работу ВСУ – видео

Врачи рассказали, что в результате ранения ногу должны были ампутировать, однако мужчина мог двигать пальцами и стопой, поэтому врачи решили использовать шанс и сохранить концовку.

"Я пошел защищать свою семью. Я пошел не за Петра или Василия, а за свою семью. Так каждый должен делать. Но у меня есть прячущиеся знакомые. Это их выбор", — рассказал военный.

Защитник получил тяжелое ранение в Донецкой области. Сначала был эвакуирован в Бахмут, а затем – в Краматорск, где его прооперировали. После этого Андрея направили в Ивано-Франковскую область на лечение. Чтобы сохранить ногу, Андрею установили специальный аппарат, которым вытягивают кость с двух сторон, ежедневно его подкручивают по миллиметру – натянули уже до 6 см. Процесс наращивания длительный. Чтобы кости "встретились", нужно еще примерно три месяца. Нога еще не функциональна, но мужчина уверяет, что не падает духом, да еще и ободряет соседей по палате, если у кого-то начинаются депрессивные настроения.

"Главное — искать позитив, не зацикливаться на плохом, — убежден военный. — Меня ранило, а могло и убить. Если Бог спас, значит, у него на меня есть планы", — с позитивом говорит Андрей.

Невероятная история лечения военного Андрея, получившего тяжелое ранение на фронте. ФОТО: МОЗ Украины

Невероятная история лечения военного Андрея, получившего тяжелое ранение на фронте. ФОТО: Минздрав Украины

Невероятная история лечения военного Андрея, получившего тяжелое ранение на фронте. ФОТО: МОЗ Украины

Врач-травматолог Андрей Голинский рассказывает, что процесс восстановления бойца продлится еще не один месяц.

"Остеогенез буде повноцінний, все завершиться позитивно. Зараз ми подовжуємо кінцівку, нарощуємо кістку, результативність є, а нагноєнь немає. Процес регенерації задовільний, тільки потребує часу. Далі – реабілітація. Хоча контрактур в колінному суглобі немає, рухи ноги мають бути в повному обсязі. Неврологічний статус в Андрія по стопі ми вже не повернемо. Нерв залишився десь на полі бою разом зі шкірним і мʼязовим клаптем. Рухи пальцями обмежені, але є. Тобто рухати він нею буде", – обіцяє лікар.

За время лечения мужчина успел жениться. Его жена – из Хмельнитчины. У нее есть сын – "азовец", он сейчас в российском плену. У Андрея есть 9-летний сын, который живет с его родителями.

Ранее рассказывали, что 17-летний Андрей из Чернигова взорвался на мини и потерял маму. Щемящую историю спасения читайте ЗДЕСЬ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Герой Украины в 23 года! Невероятная история военного в седьмом поколении! Читайте также: