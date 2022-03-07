"Если будет нужно больше, сделаем больше": премьеры Британии, Канады и Нидерландов обратились к Украине

"Если будет нужно больше, сделаем больше": премьеры Британии, Канады и Нидерландов обратились к Украине

Главы правительств трех стран произнесли словами поддержки украинцам в войне против России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал совместное видеообращение к украинцам, записанное вместе с премьером Канады Джастином Трюдо и премьером Нидерландов Марком Рютте.

Соответствующее видео Джонсон опубликовал 7 марта.

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"Это критический момент и мы стоим с украинским народом перед лицом агрессии, который (народ – ред.) страдает в руках машины войны Владимира Путина", – сказал глава британского правительства.

"Мы объединены в нашем дальнейшем противостоянии российской агрессии против Украины, и мы отмечаем единство 141 государства, осуждающего эти незаконные действия в ООН", – сказал канадский премьер.

"И мы также тесно сотрудничаем для координации гуманитарной помощи, оборонной военной помощи и, конечно, для мощного пакета санкций. И если потребуется больше, мы сделаем больше", — заверил премьер Нидерландов.

Джонсон добавил, что государства разделяют общий взгляд.

"Мы верим в свободу, мы верим в демократию и мы верим в то, что Украина должна быть свободным, независимым и суверенным государством. Мы вместе с Украиной", – сказал премьер Британии.

We stand with Ukraine.



Соединенное Королевство становится вместе с Украиной.



We staan schouder aan schouder met Oekraïne.



Nous sommes solidaires de l'Ukraine.



для pic.twitter.com/NFtlVWYUSS — Boris Johnson (@BorisJohnson) Март 7, 2022

Напомним, премьеры Британии, Канады и Нидерландов встретились 7 марта в Лондоне и заявили, что именно смелость сопротивления украинцев вдохновляет их в дальнейшем ужесточать санкции против России.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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