"Если будет нужно больше, сделаем больше": премьеры Британии, Канады и Нидерландов обратились к Украине

Главы правительств трех стран произнесли словами поддержки украинцам в войне против России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал совместное видеообращение к украинцам, записанное вместе с премьером Канады Джастином Трюдо и премьером Нидерландов Марком Рютте.
Соответствующее видео Джонсон опубликовал 7 марта.
"Это критический момент и мы стоим с украинским народом перед лицом агрессии, который (народ – ред.) страдает в руках машины войны Владимира Путина", – сказал глава британского правительства.
"Мы объединены в нашем дальнейшем противостоянии российской агрессии против Украины, и мы отмечаем единство 141 государства, осуждающего эти незаконные действия в ООН", – сказал канадский премьер.
"И мы также тесно сотрудничаем для координации гуманитарной помощи, оборонной военной помощи и, конечно, для мощного пакета санкций. И если потребуется больше, мы сделаем больше", — заверил премьер Нидерландов.
Джонсон добавил, что государства разделяют общий взгляд.
"Мы верим в свободу, мы верим в демократию и мы верим в то, что Украина должна быть свободным, независимым и суверенным государством. Мы вместе с Украиной", – сказал премьер Британии.
We stand with Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) Март 7, 2022
Соединенное Королевство становится вместе с Украиной.
We staan schouder aan schouder met Oekraïne.
Nous sommes solidaires de l'Ukraine.
для pic.twitter.com/NFtlVWYUSS
Напомним, премьеры Британии, Канады и Нидерландов встретились 7 марта в Лондоне и заявили, что именно смелость сопротивления украинцев вдохновляет их в дальнейшем ужесточать санкции против России.
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