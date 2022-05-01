"Если будет объявлена всеобщая мобилизация, то российский патриотизм быстро исчезнет" — политолог

"Если будет объявлена всеобщая мобилизация, то российский патриотизм быстро исчезнет" — политолог

Эксперт прокомментировал возможность объявления Путиным всеобщей мобилизации в России 9 мая.

По данным британской разведки, президент РФ Владимир Путин может объявить мобилизацию в России на 9 мая. Однако, по мнению экспертов, это "похоронит" режим Путина.

Об этом сообщил политолог Игорь Чаленко в эфире 24 канала.

Он считает, что данные разведки Британии о мобилизации в России не следует преувеличивать, ведь этого может и не произойти.

"Это (мобилизация – ред.) будет похорон вообще режима Путина. Ведь то, что мы сейчас увидим по этническим потерям россиян, то это обычно буряты и другие. И если будет объявлена всеобщая мобилизация, то российский патриотизм быстро исчезнет", — отметил он.

Политолог также считает, что "уровень истерии на 9 мая будет максимальным". Он уверяет, что со временем ситуация в России будет ухудшаться, и реальные мнения россиян в поддержку режима Путина также будут уменьшаться.

Напомним, британский министр предположил, что президент РФ Путин 9 мая объявит всеобщую мобилизацию. По словам британского министра, одним из аргументов Путина станет призыв к новой войне с "нацистами" всего мира.

Читайте также: