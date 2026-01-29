ТСН в социальных сетях

"Если будет Третья мировая, лучше жить в Украине": эксперт объяснил, почему

Даже во время войны повседневная жизнь в Украине не останавливается.

Валерий Пекарь

Валерий Пекарь

Украинское общество за годы полномасштабной войны с Россией научилось жить и работать в условиях постоянной угрозы и неопределенности. Именно этот опыт, по словам эксперта, делает Украину готовой к масштабным кризисам.

Об этом в интервью Юлии Бориско рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и бизнес-школы УКУ Валерий Пекарь.

По его словам, в украинском обществе уже сформировалось понимание, как поступать в условиях хаоса. Даже во время войны повседневная жизнь в стране не останавливается, а ключевые системы продолжают работать:

«Есть такая пословица современная, если будет третья мировая, лучше жить в Украине, потому что здесь люди точно знают, что делать. По крайней мере, точно знают, что делать».

Пекарь обращает внимание на то, что реальность в украинских городах кардинально отличается от представлений о полном коллапсе.

«Какой хаос, слушайте, ну давайте выйдем в город. Автомобили ездят, метро ходит, люди работают, кафе открыты, банкоматы выдают деньги, курс гривны не меняется 56 раз в день», — говорит эксперт.

Также эксперт иронически описывает, как украинцы адаптировались к военным условиям в повседневной жизни:

«Мне очень нравится шутка, что у всех украинцев сейчас гибкий рабочий график. Утром очнулся, если жив, идешь на работу, не жив — не идешь».

