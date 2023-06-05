"Если будут обращения": ГУР – о создании гумкоридоров для жителей Белгородщины

Украина может рассмотреть обращение жителей Белгородской области РФ о защите или гуманитраном коридоре, если таковые будут.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире общенационального марафона.

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"На Белгородщине продолжаются активные боевые действия и массовые беспорядки. Часть граждан РФ с оружием в руках восстала против диктатуры режима Путина. Бои там продолжаются, бои интенсивные. Сейчас конкретно комментировать сейчас тяжело, но несколько населенных пунктов оккупационные российские власти оставили без контроля. Они пытаются удержать только огневой контроль над этими пунктами — а это значит, что оккупанты наносят удары из артиллерии, из РСЗО по собственным объектам гражданской инфраструктуры и местным жителям", — говорит Юсов.

По его словам, значительная часть местного населения поддерживает действия добровольцев РДК и легиона "Свобода России".

"Насколько известно, растет поддержка среди местного населения и это касается как людей, готовых с оружием в руках бороться против Путина, так и местных жителей, просящих о защите у повстанцев. И я убежден, что если соответствующие обращения будут поступать к Украине, то Украина в должном порядке будет их рассматривать", – рассказал представитель ГУР.

Юсов считает, что события на Белгородщине только набирают обороты.

"Мы должны рассматривать не только события на Белгородщине. В целом РФ сегодня – это несостоятельное государство, внутри которого много конфликтов. Центральная власть неадекватна и события на Белгородщине абсолютно это демонстрируют. Все боеспособные подразделения Кремль бросил на оккупированные территории Украины. А на территории самой РФ – беспорядок, хаос и анархия. Это означает, что подобные конфликты могут возникнуть в любых уголках РФ, в том числе и в столичном регионе", – пояснил представитель разведки.

Ранее в ГУР заявили, что Россию ожидают внутренние конфликты или военное противостояние.

Напомним, что в РФ признали, что не контролируют Новую Таволжанку на Белгородщине. Также в Новой Таволжанке российскими добровольцами был убит старший оперативной группировки Белгород полковник Андрей Стэсев.

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