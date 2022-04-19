Если бы мы получили доступ к необходимому оружию, мы бы уже завершили эту войну – Зеленский

Если бы мы получили доступ к необходимому оружию, мы бы уже завершили эту войну – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство бы уже завершило войну, если б получило доступ ко всему оружию, в котором нуждается.

Украина бы уже вернула мир и освободила территорию от оккупантов.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 19 апреля.

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"Если бы мы получили доступ ко всему тому оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров, которое сопоставимо с оружием, которое использует Российская Федерация, мы бы уже завершили эту войну. Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию от оккупантов", – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что преимущество украинских военных – в тактике и мудрости, что вполне очевидно.

"Именно поэтому я буквально в каждом контакте с лидерами демократического мира, во всех переговорах, во всех интервью подчеркиваю простую истину – это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то там на складах", – подчеркнул президент.

Он добавил, что если у партнеров есть оружие и боеприпасы, которые нужны Украине сейчас, то их моральный долг – помочь защитить свободу, спасти жизнь тысяч украинцев.

"Если бы мы получили в первую же неделю войны то, что получаем сейчас, польза для Украины, для свободы в Европе была бы больше, я уверен. И если мы получим прямо сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, это позволит спасти жизнь тысяч людей", – сообщил Зеленский.

Он также выразил надежду, что партнеры услышат этот тезис и поймут, что каждый день имеет значение.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 55-го дня войны

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Нидерланды отправят Украине более тяжелую технику, в том числе бронетехнику.

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