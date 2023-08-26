"Если бы мы слушали советов западных экспертов, нас всех убили бы в первую неделю наступления" - экс-командир "Айдара"

Попытка придерживаться доктрин западных экспертов без таких ресурсов, которые есть у Запада, просто привела бы к тому, что российские оккупанты нас всех убили бы в первую неделю наступления.

Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире марафона 26 августа.

"Эти все политологи и дипломаты – я не могу не вспомнить… в одной из песен "ДДТ" была такая формулировка: "он отделает любого теоретика кунг-фу". Так эти "теоретики кунг-фу", которые даже их войны, очень отличные от наших, но они даже эти войны видели только по "ящику". Такую же войну, как у нас, видели только их дедушки во время Второй мировой и Корейской, после того в принципе в их обществах никто такую войну не воевал. Достаточно уже известно, что в первые дни великого нашего наступления мы попробовали немножко делать так, как они нас учили, но оказалось, что то, как они нас учили, предполагает абсолютное преимущество в воздухе, а вот его нам, мягко говоря, совсем не дали, его нет даже сейчас. Преимущество россиян — в 10-12 раз по авиации. Соответственно, нам пришлось полностью перестраивать вообще всю свою стратегию под те жесткие реалии, которые есть. Когда нам пообещали оружие как на две американские дивизии, реально доехало примерно как на одну мехбригаду, все остальное – до сих пор остается в процессе... А небо – у россиян, преимущество в "арте" – у россиян. Учитывая эти реалии, мы начали свое наступление и обычно ведем его теперь так, как мы сами вычислили", — подчеркнул он.

Евгений Дикий отмечает, что невозможно воевать в этих условиях с тем вооружением, которое сейчас имеет наша армия, чтобы все же максимально сохранить своих людей.

"Поскольку попытка соблюсти их доктрины (западных экспертов — ред.) без их ресурсов просто привела бы к тому, что нас всех убили бы в первую неделю наступления", — резюмировал военный аналитик.

Напомним, ранее экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий предупреждал об опасности чеченского сценария для Украины.