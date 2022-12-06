"Если бы паспорта не отправили, с**бались бы": "мобик" рассказывает о массовом дезертирстве на Донетчине

Мобилизированный солдат жалуется матери на плохое снабжение и рассказывает о массовом дезертирстве и своем желании сбежать.

Мобилизированные российские оккупанты массово дезертируют с Донетчины. По словам одного из "мобиков", это "очень просто".

Об этом свидетельствует новый перехваченный ГУР МО Украины телефонный разговор оккупанта с матерью.

"Пацаны отсюда уходят каждый день... здесь ни снабжения, ни еды... Если бы мы паспорта домой не отправили, то с**бались бы очень быстро", — сказал оккупант.

"Ничего у нас хорошего нет... Идут люди, идут... Убегают. Это дезертирство... Если в декабре нас в отпуск не отправят, то и я уйду", — говорит оккупант.

Ранее один из оккупантов рассказывал, что к ним на фронт прибыл губернатор одной из областей РФ, чтобы забрать мобилизованных домой.

Между тем, в России планируют проводить дополнительную мобилизацию в начале 2023 года для восполнения потерь в войне против Украины.