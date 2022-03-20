"Если бы такой уровень доверия был у ВСУ и власти в 2014 году, то не было бы никакого вторжения",- Монастырский

"Если бы такой уровень доверия был у ВСУ и власти в 2014 году, то не было бы никакого вторжения",- Монастырский

Каждый, по мнению министра МВД, должен делать то, что может и умеет.

Политики в погоне за политическим влиянием на людей не должны мешать украинским защитникам – Вооруженным Силам Украины и всему сектору безопасности – выполнять свое дело победы над врагом.

Об этом заявил Министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщает УНН.

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"Я присоединяюсь к заявлению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Какие могут быть политические споры, когда мы все работаем на победу над врагом? Сейчас страна объединилась. Объединилась вокруг Вооруженных Сил Украины, так и Верховного Главнокомандующего Президента Украины Владимира Зеленского", – подчеркнул министр.

По его словам, уровень доверия к нашим Защитникам и Главе государства — самый высокий за все годы независимости. Причем, не только в Украине, но и в мире. Мы ведь боремся не только за собственное украинское будущее, но и за будущее всей Европы и всего цивилизованного мира, акцентировал Денис Монастырский.

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«Если бы такой уровень доверия был у украинской армии и власти в 2014 году, то не было бы у нас никакого российского вторжения 24 февраля 2022 года. Но история не признает ни одного "если бы". Я стою в одном строю с нашими защитниками каждый день. И делаю это, не выставляя фото в Facebook. Хотя многие политики считают, что это обязательная часть поддержки. Это все – условности. Сейчас мы и дальше бить врага и идти к нашей победе. Каждый должен помогать нашим защитникам», – убежден он.

Каждый, по мнению министра МВД, должен делать то, что может и умеет.

«Волонтериты, печь хлеб, писать стихи, убирать улицы, помогать старшим и маленьким украинцам, сотрудничать с правоохранителями в выявлении враждебных диверсантов и мародеров, помогать всячески тем, кто приближает нашу победу – это вклад каждого в наше общее дело. А она у нас одна – независимая свободная европейская страна. Для нас – самая лучшая в мире», – резюмировал Денис Монастырский.

Ранее Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратился к политикам, которые рассказывают якобы об "измене" и дают "экспертные оценки" ведению боевых задач ВСУ, таким образом унижая Вооруженные силы Украины. Желающих защищать страну политиков Залужный приглашает в ряды Вооруженных Сил.

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