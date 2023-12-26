"Если бы у Украины была еще сотня ATACMS или Storm Shadow": генерал Ходжес об ударе по Феодосии

Полуостров стал бы не пригоден для военных целей РФ.

Страна-агрессорка Россия не смогла бы использовать территорию аннексированного Крыма в качестве основы для атак на гражданскую инфраструктуру, чтобы Украина получила от Запада более дальнобойное оружие.

Об этом написал в X (Twitter) экскомандующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке и военный эксперт Бен Ходжес

"Представьте, если бы у Украины была еще сотня ATACMS, TAURUS, Storm Shadow или SCALP? Крым стал бы непригодной для России базой... Ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, ни запусков дронов против гражданских, ни логистического узла для поддержки российской обороны на юге Украины... нет Керченского моста", — подчеркнул генерал.

Как сообщалось, ночью против 26 декабря корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в районе временно аннексированной Феодосии был атакован крылатыми ракетами. В результате удара уничтожен этот большой десантный корабль.

Между тем аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что, вероятно , ВСУ нанесли удары по Феодосии ракетами Storm Shadow. По его словам, этот тип ракет действительно может производить такие эффективные удары.

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