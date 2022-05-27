"Если бы у всех в мире была такая решимость в защите общей свободы": Зеленский обратился к парламенту и народу Латвии

"Если бы у всех в мире была такая решимость в защите общей свободы": Зеленский обратился к парламенту и народу Латвии

26 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Латвии.

Политик поблагодарил страну за поддержку и помощь Украине, которую Латвия оказывает.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

"Обратился к парламенту и народу Латвии. Поблагодарил за помощь, которую Украина получила, в том числе оборонную. И за ту помощь, которую латвийское государство и латвийский народ оказывают сейчас. Если бы у всех в мире была такая же решительность в защите нашей общей свободы, как у Латвии и других партнеров, которые не колеблются, просто не было бы всего того зла, которое российское государство наделало Украине, Европе и миру", — сообщил Зеленский.

Также президент 26 мая беседовал с премьер-министром Нидерландов. Они обсудили ситуацию на фронте, в том числе и о том, как можно помочь Украине отбить атаки российских оккупантов.

"Говорил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Проинформировал о ситуации на поле боя, об усилении активности оккупантов. Обсудили, как можно адекватно усилить способность Украины обороняться и отбивать эти атаки", — добавил Зеленский.

Напомним, в этом же видеообращении президент упрекнул мировые государства в нерешительности во введении антироссийских мер, которые могли бы сдержать РФ от полномасштабного вторжения и прекратить войну.

Читайте также: