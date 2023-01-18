Если бы Украина не боролась, российские войска уже были бы в Кишиневе - Санду

Санду выразила уверенность, что в ближайшем будущем угрозы со стороны РФ для региона никуда не денутся.

Если бы российским агрессорам удался их план по оккупации юга Украины, через несколько дней после этого российские войска были бы в Кишиневе.

Об этом заявила президент Молдовы Мая Санду во время панельной дискуссии в рамках Давосского экономического форума, передает корреспондент Укринформа.

При этом она не видит, что военная угроза ее стране сегодня больше, чем весной прошлого года.

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"Все знали, что если Украина не будет бороться, то через несколько дней россияне будут в Кишиневе", – сказала Санду.

Вместе с тем, по словам Санду, Молдова предпринимает шаги, чтобы улучшить собственную защиту и усилить оборонный сектор страны.

Напомним, ранее бывший министр обороны Румынии Василий Динку заявил, что Россия атакует Молдову изнутри.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Россия планирует вторгнуться в Молдову в 2023 году. По его словам, реализация этого сценария зависит от развития войны в Украине.

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