"Если бы украинский дрон приземлился в Кремле, РФ ничего бы не сделала": эксперт рассказал о блефе россиян

Экс-замглавы СБУ Виктор Ягун рассказал, что все угрозы Кремля и заявления о "красных линиях" — только слова.

Россия ничего не сделает, даже если украинский дрон приземлится в Кремле. Все угрозы и заявления о так называемых "красных линиях" – лишь блеф врага.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун.

"На самом деле, оказывается, что за каждой "красной линией" России – блеф. Блеф как относительно их так называемой ПВО, как относительно их каких-то невероятных возможностей штурмовых подразделений. Блеф относительно их не имеющей аналогов боевой техники. И украинская армия за последний год только увеличила те моменты, которые разрушили подобные мифы, поэтому если какой-нибудь дрон непонятного происхождения или назначения окажется на территории Кремля, я не буду удивлен, и не буду удивлен, если он не просто окажется там, но еще и сделает какой нибудь "хлопок". И они ничего не смогут с этим поделать", — заявил Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ считает, что никакие "красные линии", которые могли бы умерить Украину или поднять какие-то новые силы в России, уже невозможны.

Напомним, в Москве на крышу здания Минобороны РФ установили ПВО (видео).

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