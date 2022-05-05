"Если бы вы знали всю правду, то ужаснулись бы": Арестович откровенно — об изменниках, терробороне на фронте и "перегибах" мобилизации

"Если бы вы знали всю правду, то ужаснулись бы": Арестович откровенно — об изменниках, терробороне на фронте и "перегибах" мобилизации

В Украине много случаев, когда во время мобилизации в армию брали тех граждан, которые по состоянию здоровья не могут воевать.

Есть также проблемы с использованием подразделений терробороны на фронте.

Об этом рассказал советник руководителя ОП Алексей Арестович в эфире 24 канала.

"Я сторонник дифференцированного подхода к мобилизации. Далеко не секрет, что у нас есть много случаев, когда даже эпилептиков берут в армию просто потому, что пришла повестка. А люди, имеющие восьмилетний боевой опыт, не могут попасть (в армию. — Ред. .), куда хотят. Это эксцессы на местах", — говорит советник Офиса президента.

Арестович заверил, что каждый такой случай рассматривается отдельно и на это обращается внимание высшего военного руководства. Советник главы ОП сказал, что лично помог нескольким людям, имеющим недостатки здоровья, избежать мобилизации, "хотя освобождение от мобилизации — тяжелый процесс".

Также советник руководителя ОП прокомментировал вопросы подразделений терробороны на фронте.

"Есть досадные случаи, с которыми сейчас разбираемся, когда подразделения терробороны бросили в бой почти без соответствующей подготовки. Надо понимать, где была неотложная военная необходимость, а где просто отдельные командиры решили: "Ну а что. Они же – войска. Пусть идут на войну. Это неприемлемая ситуация", — сказал он.

По словам Арестовича, многих таких бойцов уже отвели на вторую линию обороны и позволили отдохнуть.

"Несмотря на весь подъем, единение нации — ошибок очень много. Будет еще больше. А на войне ошибки — это всегда чья-то жизнь. А еще есть случаи прямой измены, или очень похожи на нее. Если бы вы знали всю правду, вы бы ужаснулись. Но я расскажу ее после победы. Цена победы будет тяжелой. И не всегда центральные органы власти из-за тумана войны успевают отреагировать. На все не успеваешь", — объяснил Алексей Арестович и заверил, что власть делает все возможное, чтобы отреагировать и не допустить этих ошибок.

Ранее Арестович рассказал, что ограничения на выезд за границу мужчинам могут ослабить.

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