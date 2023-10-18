"Если человек хочет воевать, он должен быть на войне": в батальоне "Свобода" высказались о мобилизации осужденных

Боец Андрей Ильенко считает, что нужно создать соответствующую правовую базу для мобилизации находящихся в исправительных учреждениях людей.

В Украине во время войны должна производиться мобилизация осужденных, особенно тех людей, которые находятся в СИЗО. Конечно, для этого нужны юридические основания.

Об этом сказал бывший народный депутат, а ныне член батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии ("Рубеж") Андрей Ильенко в интервью "Украинской правде".

"Есть ситуации совсем дикие, где это не должно работать. Но я считаю, что сейчас нужно создать соответствующую правовую базу для того, чтобы те люди, которые находятся в исправительных учреждениях, особенно в следственных изоляторах, а мы знаем, что многие сидят там годами, если они реально хотят воевать, у них должна быть такая возможность", – считает Андрей Ильенко.

Он добавил, что мобилизация осужденных нуждается в продуманном юридическом формате.

"Будут ли эти люди распределяться между подразделениями, или будут формироваться какие-то отдельные подразделения — дискуссионный вопрос", — добавил боец.

Между тем в Украине продолжается общая мобилизация и все больше мужчин, ранее не признаваемых пригодными, теперь пригодны к военной службе. Подробности об изменении правил мобилизации узнайте из материала ТСН.ua.

Напомним, депутаты предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе, который сейчас составляет 60-65 лет.

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