Если дать возможность Путину "взять паузу в войне" будут последствия: Кулеба объяснил в чем опасность

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что замораживание войны в Украине РФ использует в свою пользу против Европы.

Об этом министр заявил в видеообращении к участникам конгресса Панъевропейского союза по случаю 100-летия организации в Вене, передает Укринформ.

Кулеба подчеркнул, что Россия не готова к серьезным переговорам, а предоставление ей сейчас паузы позволит "заморозить" конфликт и превратить его в "бомбу замедленного действия" в центре Европы.

"Нам нужна победа, а не ничья. Если мы позволим России получить паузу сейчас, то Путин создаст из замороженного конфликта гигантскую бомбу замедленного действия в центре Европы, готовую взорваться в любой момент. Для Европы было бы стратегической ошибкой стремиться к такому результату", – сказал глава МИД.

Глава украинской дипломатии призвал партнеров Украины не предлагать ей "компромиссы с нашим сознанием, территориальной целостностью или суверенитетом", "поскольку это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью".

Кулеба выразил убеждение, что настоящий мир принесет только победа Украины: "Эта цель вполне достижима, и мы доказали это успешными харьковским и херсонским контрнаступлениями этой осенью. Важным условием на пути к победе является отказ от страха".

Напомним, после успешного освобождения части оккупированных Россией территорий в Москве начали активно говорить о " готовности к переговорам с Киевом ". Однако, несмотря на заявления Кремля, Россия продолжает наносить ракетные удары не только по критической инфраструктуре Украины, но и по жилым домам. 15 ноября произошел самый массированный обстрел с начала полномасштабного вторжения.

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