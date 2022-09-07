"Если есть чем, въе**те по тому зданию": оккупанты в Мариуполе снова начали шантажировать судилищем над азовцами

Оккупанты в Мариуполе снова начали шантажировать судилищем над нашими украинскими защитниками, находящимися в плену.

Россияне в оккупированном Мариуполе снова начали шантажировать судилищем над украинскими пленными защитниками. Таким образом они отвечают на успехи ВСУ на фронте.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, "прокуратура" так называемой "ДНР" заявила об окончании, так сказать, "разбирательств" и нашла фейковые доказательства несуществующих преступлений полка "Азов" в Мариуполе.

Так называемая "ДНР" хочет привлечь к ответственности семеерых украинских защитников. Местная самопровозглашенная власть считает их "террористической организацией".

“Ожидаем новую волну анонсов вокруг судилища в Мариуполе. В здании филармонии пока активизация подготовки не замечена, однако и клетки не разобраны. Уважаемое военное командование. Совершенно неофициальная просьба, поддерживаемая большинством мариупольцев. Если есть чем, въе**те по тому зданию. Это не БК и не аэродром, но это того стоит. Если нужно, нафандрейзим на необходимое количество ракет”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что ВСУ в районе Голой Пристани уничтожили баржу с оккупантами и вражеской техникой.

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