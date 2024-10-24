"Если есть снимки, значит, они что-то отражают": Путин впервые прокомментировал вступление КНДР в войну

Кремлевский правитель, комментируя фотографии, свидетельствующие о пребывании северокорейских военнослужащих в России, сказал, что снимки – "вещь серьезная".

Кремлевский диктатор Путин не опроверг информацию о пребывании солдат Северной Кореи на территории Российской Федерации.

Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путина попросили прокомментировать фотографии, свидетельствующие о пребывании северокорейских военнослужащих в России, а также спросили, не приведет ли это к эскалации. Кремлевский правитель в ответ сказал, что снимки – "вещь серьезная".

"Если есть снимки, значит, они что-то отображают", – отметил он.

Также глава Кремля напомнил, что сегодня, 24 октября, Государственная дума РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, 4 статья которого свидетельствует, что в случае войны они обязаны оказывать друг другу военную помощь "всеми имеющимися в распоряжении средствами".

"Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи", – добавил Путин.

Напомним, в ГУР сообщили, что первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на российских полигонах, уже прибыли на фронт. В частности, 23 октября 2024 г. их появление зафиксировано в Курской области РФ.

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