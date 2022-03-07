"Если хотим избежать Третьей мировой войны": президент Литвы призвал оказать военную помощь Украине

Литовский президент подчеркнул, что Россия является долгосрочной угрозой для союзников НАТО и безопасности Европы.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал предоставить Украине всю необходимую помощь, в частности, войску, если Европа хочет избежать Третьей мировой войны.

Об этом глава Литвы сказал во время встречи 7 марта с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, говорится на сайте президента Литвы.

Президент подчеркнул, что нынешние неспровоцированные и неоправданные военные действия России разрушают мир в Европе и должны быть остановлены коллективными усилиями Запада.

"Мы обязаны помочь Украине всеми возможными способами, в частности военными. Если мы хотим избежать третьей мировой войны, мы должны это сделать сейчас. Россия является долгосрочной угрозой для союзников НАТО и безопасности Европы в целом. Эта угроза сохранится независимо от результата военного вторжения России к Украине. Мы должны серьезно готовиться к обороне", — сказал Науседа.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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