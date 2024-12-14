Если и будут происходить переговоры, то это не значит, что стихнет поле боя – эксперт

Для России война в Украине уже давно перешла из военной плоскости в политическую, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко
Даже с началом переговорного процесса об окончании войны не стоит надеяться на быстрое прекращение огня.
Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
"Для России война в Украине уже давно перешла из военной плоскости в политическую. Следовательно, можем говорить, что все переговоры, которые сейчас обсуждаются, не будут происходить в один день. А вопрос военной целесообразности проведения боевых действий россияне расценивают, как решение своих политических вопросов. Поскольку политический вопрос РФ – выживание диктатуры Путина, то дискуссии, обсуждения, баталии, торги, обман, поиск дополнительных союзников, подкупы – все это будут пытаться получить стороны, которые будут приобщаться к этому процессу. К сожалению, это косвенно будет влиять на линию фронта", – отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
По словам Тимочко, даже если будут вызревать переговоры или уже будут происходить, то это не будет означать, что стихнет поле боя. Следует вспомнить события времен АТО, бои за Дебальцево – когда все переговорщики сидели и дискутировали, обсуждали процесс прекращения огня, а в то время российские войска безумно атаковали.
"Приблизительно такая же ситуация будет происходить и сейчас. Поэтому не стоит надеяться на быстрое прекращение огня и расслабляться. Будет еще долгий и длительный процесс. Во время затяжных переговоров для нас будет иметь огромное значение вопрос ресурсов и возможностей. Здесь речь идет и о внутренней консолидации общества, и о реальной поддержке наших союзников, а также важно то, что сейчас американцы все оружие, которое обязались нам предоставить, начинают передавать форсированными темпами", – резюмировал Иван Тимочко.
Напомним, 13 декабря NBC сообщил, что команда Трампа по национальной безопасности ведет переговоры с администрацией действующего американского лидера Джо Байдена и украинскими чиновниками по "поиску способа" окончания войны. В NBC даже назвали дату, когда Дональд Трамп планирует добиться соглашения.
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