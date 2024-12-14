Если и будут происходить переговоры, то это не значит, что стихнет поле боя – эксперт

Для России война в Украине уже давно перешла из военной плоскости в политическую, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко

Даже с началом переговорного процесса об окончании войны не стоит надеяться на быстрое прекращение огня.

Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Для России война в Украине уже давно перешла из военной плоскости в политическую. Следовательно, можем говорить, что все переговоры, которые сейчас обсуждаются, не будут происходить в один день. А вопрос военной целесообразности проведения боевых действий россияне расценивают, как решение своих политических вопросов. Поскольку политический вопрос РФ – выживание диктатуры Путина, то дискуссии, обсуждения, баталии, торги, обман, поиск дополнительных союзников, подкупы – все это будут пытаться получить стороны, которые будут приобщаться к этому процессу. К сожалению, это косвенно будет влиять на линию фронта", – отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

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По словам Тимочко, даже если будут вызревать переговоры или уже будут происходить, то это не будет означать, что стихнет поле боя. Следует вспомнить события времен АТО, бои за Дебальцево – когда все переговорщики сидели и дискутировали, обсуждали процесс прекращения огня, а в то время российские войска безумно атаковали.

"Приблизительно такая же ситуация будет происходить и сейчас. Поэтому не стоит надеяться на быстрое прекращение огня и расслабляться. Будет еще долгий и длительный процесс. Во время затяжных переговоров для нас будет иметь огромное значение вопрос ресурсов и возможностей. Здесь речь идет и о внутренней консолидации общества, и о реальной поддержке наших союзников, а также важно то, что сейчас американцы все оружие, которое обязались нам предоставить, начинают передавать форсированными темпами", – резюмировал Иван Тимочко.

Напомним, 13 декабря NBC сообщил, что команда Трампа по национальной безопасности ведет переговоры с администрацией действующего американского лидера Джо Байдена и украинскими чиновниками по "поиску способа" окончания войны. В NBC даже назвали дату, когда Дональд Трамп планирует добиться соглашения.

Команда Трампа ведет переговоры с Киевом о плане завершения войны.

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