Если и дальше будут блокировать гумкоридоры, им самим понадобится помощь: Зеленский предупредил россиян о последствиях

Если и дальше будут блокировать гумкоридоры, им самим понадобится помощь: Зеленский предупредил россиян о последствиях

Украинские военные обеспечили "тишину", чтобы гуманитарные коридоры работали.

Украинская сторона 11 марта организовала двенадцать гуманитарных коридоров для людей, находящихся в городах, где из-за нападения России образовалась сложная ситуация.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении 11 марта.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные обеспечили "тишину", чтобы гуманитарные коридоры работали. В то же время, по его словам, если оккупанты снова сорвут спасение людей, они "получат такой ответ, что сами будут нуждаться в гуманитарных коридоров".

"Наши члены правительства сегодня организовали 12 гуманитарных коридоров. Грузы с продовольствием, водой и лекарством уже в пути. Изюм, Энергодар, Волноваха, Роды, Буча, Гостомель, Бородянка, Андреевка, Козаровичи, Микуличи, Макаров и обычно Мариуполь. Украинские военные обеспечили "тишину", чтобы гуманитарные коридоры работали. Если же оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в конце концов они получат такой ответ миру, что уже и сами будут нуждаться в гуманитарных коридоров", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинские члены правительства делают все, чтобы на всей территории страны было топливо, продукты, медикаменты и все товары, необходимые людям. Завозятся бензин, дизель и все остальное.

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