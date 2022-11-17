"Если и есть ад на Земле, то он был здесь": херсонцы рассказали об издевательствах оккупантов

Российские военные использовали колонию в Херсоне для пыток над задержанными людьми.

Об этом журналистам издания The Washington Post рассказали жители освобожденного города.

Как пишет издание, к трехэтажному зданию тюрьмы круглосуточно подъезжали автомобили оккупантов с тонированными стеклами, оттуда вытаскивали людей с мешками на голове. Горожане признаются, что из окон здания постоянно доносились крики задержанных, которых пытали.

Иногда дверь тюрьмы отворялась и оттуда выходили измученные люди. Остальных пленных отправляли в другие тюрьмы, и они исчезали без вести.

"Если и есть ад на Земле, то он был здесь", — прокомментировал происходящее в городе 48-летний Сергей, живущий как раз напротив тюрьмы.

По данным журналистов, россияне задерживали местных жителей по абсолютно надуманным причинам. Причиной для этого могла стать "неправильная" татуировка, случайно упущенное слово или элемент одежды, не понравившийся военным РФ.

"Они хватали всех, до кого могли добраться: партизан, активистов, кого угодно", — сказала горожанка Лариса.

Так, одна из женщин в городе была задержана на глазах ее сына-подростка, оккупанты посчитали, что она помогает ВСУ.

Российские застенки в Украине

Российские оккупанты на захваченных украинских территориях жестоко издеваются над нашими гражданами. Российские застенки, братские могилы находят во всех освобожденных украинских населенных пунктах: в Киевской, Харьковской, Николаевской, Херсонской областях и Донбассе.

Так, в Снегиревке Николаевской области после освобождения от российских оккупантов была обнаружена застенка, где захватчики держали гражданских и подвергали их издевательствам.

Накануне в Херсоне нашли еще одну застенку, в которой оккупантов жестоко издевались над украинцами. На одной из стен жертвы россиян нарисовали крест и просьбу помолиться за них.

Ранее в освобожденном Херсоне Служба безопасности Украины во время проведения стабилизационных мероприятий нашла засекреченные документы ФСБ РФ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.

"Убегайте, а то расстреляют": в пыточных Харьковщины вспоминают, как россияне встретили приход ВСУ

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