"Если кому-то не нравится, покупайте сами": в РФ мобилизованным выдали рваные рюкзаки, китайские фонарики и сломанные ножи

Российским мобилизованным из города Орла перед отправкой на войну в Украину выдали рваные рюкзаки, китайские фонарики и сломанные ножи.

Мобилизированным оккупантам в РФ выдали рваные рюкзаки, китайские фонарики и сломанные ножи. Из-за чего россияне записали обращение к губернатору региона.

Об этом пишут в российских телеграм-каналах.

По словам мобилизованных оккупантов, им приходится приносить свои вещи в пакетах или просить семью покупать нормальное обмундирование.

“Не покупайте, пожалуйста, рюкзаки, которые рвутся не то, что не доезжая до фронта – они 300 км проезжают и рвутся. Ребята жалуются на деревянные берцы, на котелки, которые ломаются сразу. На резиновые сапоги, которые можно выбросить. Фонарики китайские, которые не горят”, – заявляют мобилизованные оккупанты.

В то же время, губернатор сказал, что все эти вещи россиян заменят. Однако покупали их, потому что другого найти ничего не смогли.

“Если кому-то не нравится, покупайте сами, сейчас выделили деньги. Всем не угодишь. Вот купили сейчас хорошую разгрузку, найдутся те, кто скажет, что цвет не тот. На вкус и цвет мил не будешь”, — сказал губернатор региона.

Напомним, что на освобожденной части Херсонщины обнаружены тела убитых местных жителей.

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